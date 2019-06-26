2019-06-26T10:13:28+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 26 июня 2019: теплее всего купаться на пляжах Сочи

Здесь водичка прогрелась до +27 градусов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Теплее всего купаться на пляжах СочиТеплее всего купаться на пляжах СочиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 26 июня.

В Сочи температура воды поднялась до +27,2 градусов, в Джубге и Туапсе немного меньше – 26,6 градусов. В Геленджике и Новороссийске термометры показывают отметку в 26,4 градуса. Самая холодная водичка сегодня в Анапе, всего 25,6 градусов.

26 июня на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске море прогрелось до +26 градусов тепла.

На Черноморском побережье сегодня пройдет небольшой дождик, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +32.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Темрюке местный житель упал с велосипеда в ливневую канализацию
«ЮгСтройИнвест»: доступный спорт приходит в каждый двор
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»
47-летний житель Кропоткина хранил дома 36 килограммов тротила
В Анапе пройдет выставка, посвященная Пушкину
На Кубани пьяный мужчина ударил сотрудника полиции
В Сочи задержали мужчину, который похищал вещи на одном из городских пляжей
Промышленные предприятия края получат 20,8 миллионов рублей субсидии
В Сочи ремонт дорожного полотна еще на семи улицах подходит к завершению
В Белореченском районе за незаконную вырубку леса осудили местного жителя
На Кубани задержали пятерых фальшивомонетчиков
В Абинском районе оштрафовали кадастрового инженера
Кубанские врачи в день борьбы с наркоманией проведут в Чистяковской роще консультации