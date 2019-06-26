Температура воды в Черном море 26 июня 2019: теплее всего купаться на пляжах Сочи

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-26T10:13:28+03:00

Теплее всего купаться на пляжах Сочи Фото: Архив "КП"

Здесь водичка прогрелась до +27 градусов

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 26 июня.

В Сочи температура воды поднялась до +27,2 градусов, в Джубге и Туапсе немного меньше – 26,6 градусов. В Геленджике и Новороссийске термометры показывают отметку в 26,4 градуса. Самая холодная водичка сегодня в Анапе, всего 25,6 градусов.

26 июня на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске море прогрелось до +26 градусов тепла.

На Черноморском побережье сегодня пройдет небольшой дождик, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +32.

ИСТОЧНИК KP.RU