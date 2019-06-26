Кубанские врачи в день борьбы с наркоманией проведут в Чистяковской роще консультации

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-26T09:37:39+03:00

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26 июня консультативные кабинеты проекта «Кубань вне зависимости» будут работать в Чистяковской роще с 16:00. Также специалисты наркологической службы проведут интерактивные занятия в лагере «Дубрава» в Северском районе. Участники узнают с помощью мобильного предложения все последствия употребления психоактивных веществ, а также у них есть возможность пройти прием нарколога и психолога.

- Сегодня на базе профилактического отделения краевого наркодиспансера по Бершанской, 17 будет проводиться День открытых дверей. Врачи-наркологи, проконсультируют всех желающих по вопросам зависимости с 09:00 до 17:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава кубани.

Уже несколько лет в крае реализуются программы, направленные на противодействие потреблению психоактивных веществ. Это способствует стабилизации наркологической ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU