Кубанские врачи в день борьбы с наркоманией проведут в Чистяковской роще консультации
26 июня консультативные кабинеты проекта «Кубань вне зависимости» будут работать в Чистяковской роще с 16:00. Также специалисты наркологической службы проведут интерактивные занятия в лагере «Дубрава» в Северском районе. Участники узнают с помощью мобильного предложения все последствия употребления психоактивных веществ, а также у них есть возможность пройти прием нарколога и психолога.
- Сегодня на базе профилактического отделения краевого наркодиспансера по Бершанской, 17 будет проводиться День открытых дверей. Врачи-наркологи, проконсультируют всех желающих по вопросам зависимости с 09:00 до 17:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава кубани.
Уже несколько лет в крае реализуются программы, направленные на противодействие потреблению психоактивных веществ. Это способствует стабилизации наркологической ситуации в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU