2019-06-26T10:13:38+03:00
Происшествия

На Кубани задержали пятерых фальшивомонетчиков

Они сбывали на территории края поддельные пятитысячные купюры
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали пятерых фальшивомонетчиковНа Кубани задержали пятерых фальшивомонетчиковФото: Архив "КП"
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На Кубани возбудили уголовное дело в отношении четверых приезжих из соседней республики и их знакомого из Кущевского района. Они обвиняются по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Как выяснило следствие, обвиняемые в течение месяца сбывали на территории региона поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Правоохранители установили причастность мужчин к 18 фактам противоправной деятельности. Злоумышленников задержали в одной из гостиниц Краснодара и доставили в отдел полиции.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчины находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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