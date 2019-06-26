2019-06-26T10:25:11+03:00
Происшествия

В Белореченском районе за незаконную вырубку леса осудили местного жителя

Также он принуждал свидетеля к даче ложных показаний
Александра ПОДУШКО
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В Белореченском районе за незаконную вырубку леса осудили местного жителяВ Белореченском районе за незаконную вырубку леса осудили местного жителяФото: Архив "КП"
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28-летний местный житель незаконно вырубил более 90 деревьев породы ясень и дуб на территории Белореченского лесничества. Общий объем составил свыше 200 кубометров. Ущерб превысил 21 миллион рублей.

Выяснилось, что во время следствия обвиняемый пытался оказать давление на свидетеля. Он заставлял его дать ложные показания. Это было задокументировано сотрудниками полиции.

- В отношении парня было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), а также частью 3 статьи 309 УК РФ (Принуждение к даче ложных показаний, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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