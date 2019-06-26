2019-06-26T10:40:08+03:00
Общество

В Сочи ремонт дорожного полотна еще на семи улицах подходит к завершению

Осталось только нанести размету и установить знаки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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- В Сочи в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт дорожного полотна на улицах: Октября, Вознесенской, Гаражной, Глинки, Хризантем, Юности и Балтийской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Специалисты уже произвели фрезерование изношенного слоя покрытия, подняли люки, частично заменили бордюрный камень и постелили новый асфальтобетон. На завершающем этапе нанесут разметку и установят знаки.

В Сочи в 2019 году отремонтируют 63 дороги протяженностью почти 85 километров. На это в рамках нацпроекта выделено 830 миллионов. Такую сумму город будет получать ежегодно в течение шести лет.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт улицы 50 лет СССР. На участке протяженностью 1152 метров дорожники сделали фрезерование изношенного покрытия, уложили новый выравнивающий слой из мелкозернистого и высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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