2019-06-26T11:09:01+03:00
Происшествия

В Сочи задержали мужчину, который похищал вещи на одном из городских пляжей

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали мужчину, который похищал вещи на одном из городских пляжейВ Сочи задержали мужчину, который похищал вещи на одном из городских пляжейФото: Архив "КП"
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В дежурную часть отдела полиции Лазаревского района Сочи обратилась женщина. Она пояснила, что оставила сумку и мобильный телефон без присмотра на одном из городских пляжей, а когда вернулась, вещей уже не было. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратилась еще одна потерпевшая, которая подала заявление по подобному факту противоправной деятельности.

- Полицейские проверили граждан ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, им удалось установить личность подозреваемого. Неоднократно судимого 57-летнего приезжего из Ростовской области задержали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что летом лучше не брать с собой на пляжи ноутбуки, планшеты, и дорогостоящие мобильные телефоны. Также можно просить знакомых присмотреть за имуществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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