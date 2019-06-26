СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-26T11:09:01+03:00

В Сочи задержали мужчину, который похищал вещи на одном из городских пляжей Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть отдела полиции Лазаревского района Сочи обратилась женщина. Она пояснила, что оставила сумку и мобильный телефон без присмотра на одном из городских пляжей, а когда вернулась, вещей уже не было. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратилась еще одна потерпевшая, которая подала заявление по подобному факту противоправной деятельности.

- Полицейские проверили граждан ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, им удалось установить личность подозреваемого. Неоднократно судимого 57-летнего приезжего из Ростовской области задержали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что летом лучше не брать с собой на пляжи ноутбуки, планшеты, и дорогостоящие мобильные телефоны. Также можно просить знакомых присмотреть за имуществом.

ИСТОЧНИК KP.RU