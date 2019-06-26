2019-06-26T11:38:58+03:00
Происшествия

На Кубани пьяный мужчина ударил сотрудника полиции

Правоохранители пытались снять дебошира с поезда
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пьяный мужчина ударил на сотрудника полицииНа Кубани пьяный мужчина ударил на сотрудника полицииФото: Архив "КП"
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- На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

29 мая сотрудники полиции на станции Адлер СК ЖД сняли с поезда сообщением «Москва - Сухум» пьяного мужчину. Дебошир нарушил общественный порядок.

Подозреваемый не хотел подчиняться законным требованиям правоохранителей и ударил одного из них рукой в область шеи и затылка. Он причинил физическую боль и телесные повреждения полицейскому.

Сейчас проводятся следственные действия установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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