2019-06-26T11:45:30+03:00
Звезды

В Анапе пройдет выставка, посвященная Пушкину

На выставке представлены офорты, графика, акварель, смешанная техника и малая деревянная скульптура
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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1 июля в анапской Детской художественной школе откроется выставка Юрия Ковальчука, посвященная жизни и творчеству Пушкина. Писатель в этом году отметил 220-летний юбилей.

- На выставке гости увидят офорты, графику, акварель, малую деревянную скульптуру из подручных материалов. Экспозиция продемонстрирует очень разного Пушкина – сочиняющего строки с гусиным пером в руках, катающегося на причудливом велосипеде, танцующего с очаровательной незнакомкой и вышагивающего на ходулях по дождливому Петербургу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Во время создания серии графических листов «Поэзия в завитках кисти художника» вдохновением для Юрия Ковальчука послужила одна из редких книг Александра Пушкина. Художник стремился уловить настроение поэта, понять его отношение к самому себе.

Выставка будет работать с 1 июля с 10:00 до 18:00 в будние дни по адресу: улица Крымская, 179. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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