2019-06-26T12:16:07+03:00
Происшествия

47-летний житель Кропоткина хранил дома 36 килограммов тротила

Также у него нашли около полутора тысяч патронов различного калибра и несколько единиц оружия
Александра ПОДУШКО
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47-летний житель Кропоткина хранил дома 36 килограммов тротила47-летний житель Кропоткина хранил дома 36 килограммов тротилаФото: Архив "КП"
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На Кубани в отношении 47-летнего жителя Кропоткина возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

У мужчины правоохранители обнаружили дома 36 килограммов тротила, около полутора тысяч патронов различного калибра. Операции была проведена совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю и сотрудниками УУР краевого главка.

По результатам проведенных исследований установлено, что все изъятое оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы и производства взрывов. Хозяина дома задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что это ему на хранение оставил знакомый, который умер.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит до 4 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Полицейские также устанавливают других граждан, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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