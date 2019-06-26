«ЮгСтройИнвест»: доступный спорт приходит в каждый двор

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-26T12:26:19+03:00

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К сожалению, далеко не все идеи, направленные на проработку этой задачи, могут быть реализованы лишь силами региональных властей. Именно поэтому на современных застройщиков ложится негласная ответственность не только за возведение качественных домов, но и за обустройство прилегающих территорий. О том, как к этому вопросу подходит один из ведущих застройщиков Краснодара – «ЮгСтройИнвест», читайте в нашем материале.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» отличается тем, что вместе с домами сдает в своих микрорайонах и всю необходимую инфраструктуру – детские сады, школы, детские площадки и зеленые аллеи. Кроме того, особое внимание в компании привыкли уделять здоровью своих жителей. Именно поэтому в «Панораме» и «Губернском» – уже обустроено 22 спортивные площадки. Здесь есть – теннисные корты, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, крытые тренажерные залы, роллердром, скейтпарк и даже зоны воркаут. В открытом доступе велодорожки и антивандальные тренажеры. Каждый может с легкостью найти себе занятие по душе – закалять тело и дух, не отходя от дома.

Кроме того, на территории жилых комплексов ЮСИ регулярно проходят соревнования различного уровня – «Панораму» чаще посещают футбольные команды, а в «Губернском» собираются любители экстремальных видов спорта – роллеры, скейтеры и почитатели вело-культуры. Отдельно стоит отметить, что компания регулярно контролирует состояние спортивных объектов – обновляет и облагораживает их. Таким образом, «ЮгСтройИнвест» демонстрирует – что такое социальная ответственность и настоящая забота о жителях.

ИСТОЧНИК KP.RU