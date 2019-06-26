В Новороссийске иномарка сбила 9-летнего мальчика
25 июня около 15:00 на улице Советов в Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 26-летний молодой человек за рулем авто марки «Хонда Аккорд» сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переезжал на самокате проезжую часть дороги по пешеходному переходу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате происшествия мальчика с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края 25 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 24 ДТП, в которых один человек погиб и 30 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 4 наезда на пешеходов, в них 4 человека были травмированы.
ИСТОЧНИК KP.RU