2019-06-26T12:40:48+03:00
Происшествия

В Новороссийске иномарка сбила 9-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Место ДТП. фото: ГИБДД по краюМесто ДТП. фото: ГИБДД по краю
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25 июня около 15:00 на улице Советов в Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 26-летний молодой человек за рулем авто марки «Хонда Аккорд» сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переезжал на самокате проезжую часть дороги по пешеходному переходу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия мальчика с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 25 июня сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 24 ДТП, в которых один человек погиб и 30 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 4 наезда на пешеходов, в них 4 человека были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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