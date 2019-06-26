2019-06-26T12:44:05+03:00
Общество

В «Орлёнке» соберут модели космических кораблей и макет Солнечной системы

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала «Профильная смена по робототехнике и техническому творчеству «Space camp Робокуб»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ВДЦ "Орленок"Фото: ВДЦ "Орленок"
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В программе участвует 52 ребёнка 11-16 лет из разных уголков страны, чьи достижения в области информатики, физики и робототехники отмечены дипломами и грамотами школьного, регионального и всероссийского уровней.

Главным образовательным пространством смены станут «Техноклассы», где орлята приобретут практические навыки в области ракетомоделирования и роботостроения. На мастер-классах по техническому творчеству юные инженеры научатся своими руками собирать механизмы и модели космических кораблей. Тематика всех работ и занятий будет посвящена изучению космоса и солнечной системы.

- Наш Центр всегда стремится поддерживать и развивать творческие идеи ребят, и мы надеемся, что детские проекты, которыми будут заниматься орлята, станут для них предметом личной гордости, а полученные результаты вдохновят на стремление к новым достижениям, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Программа обучения состоит из нескольких направлений – «Техноклассов»: на занятиях по модульной и творческой робототехнике ребята научатся собирать и программировать машины. Участники направления «3D-моделирование» узнают, как создавать и печатать модели на 3D-принтере, а также соберут макет солнечной системы.

Кроме занятий по техническому творчеству дети также смогут научиться основам общения на главных языках IT-сферы. Приняв участие в Техноклассах «Space English» и «Изучение китайского языка (вводный курс)», орлята познакомятся с лексикой и грамматикой иностранных языков.

В качестве наставников и педагогов смены выступают сотрудники «Орлёнка», специалисты Сети центров технического творчества «Робокуб» и Научно-лингвистического центра «STEAM».

Финалом программы станет закрытие смены, на котором орлята расскажут о своих проектах и достижениях. По завершении обучения все участники получат сертификаты и портфолио собственных разработок выполненных в ходе занятий смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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