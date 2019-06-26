2019-06-26T13:02:27+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Красной начался второй этап замены устаревших сетей

Обновят участок длиной 340 метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Первый этап замены системы водоснабжения в историческом центре Краснодара завершен. Было проложено 350 метров нового пластикового трубопровода на Красной от Пушкина до Комсомольской.

- Теперь заменят участок водопровода длиной 340 метров от Комсомольской до Орджоникидзе. Эти работы займут порядка двух месяцев. Специалисты приступят к ним в начале июля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Монтаж идет методом горизонтально-направленного бурения. Трубопровод меняют на пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Также устанавливают безколодезные задвижки.

Все работы по реконструкции 2,3 километров сетей водоканала по Красной от Пушкина до Буденного разделены на 7 этапов. Работы по первому этапу стартовали в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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