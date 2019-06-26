В Сочи 29 июня откроют памятную стелу погибшим при крушении ТУ-154
В Адлерском районе на набережной реки Мзымта 29 июня в 13:00 состоится открытие памятной стелы трагически погибшим при крушении ТУ-154. Они летели с мирной миссией в Сирийскую Арабскую Республику 25 декабря 2016 года.
- На церемонию специальным бортом Министерства обороны РФ прибудут родственники погибших пассажиров, медицинские работники, а также представители сирийской стороны. Будут опущены траурные венки на воду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Родственники погибших с помощью меценатов создали монумент. Он напоминает почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Администрация города выделила место в центре Адлера под стелу.
ИСТОЧНИК KP.RU