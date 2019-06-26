Кубанские медики спасли жизнь мужчине с разрывом аневризмы грудной аорты

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-26T13:32:13+03:00

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47-летний житель Темрюка почувствовал давящую боль, которая сильно отдавала в позвоночник и левую руку. Он вызвал скорую, которая доставила его в районную больницу. Там ему поставили диагноз – разрыв аневризмы грудной аорты. Из-за огромного артериального давления сосуд лопнул, и началось кровоизлияние в плевральную полость. Это могло привести к летальному исходу в ближайшие часы.

- Сотрудники больницы сообщили по линии санавиации о тяжелом пациенте. Медицинский вертолет доставил мужчину в НИИ-ККБ №1 министерства здравоохранения Кубани. Здесь уже подготовили для мужчины операционную, а также его ждала бригада из двух десятков специалистов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Кубани.

Они провели высокотехнологичное малоинвазивное (без раскрытия грудной клетки) вмешательство. Через бедренную артерию пациенту ввели специальный имплантат с саморасширяющимся каркасом. Его поместили на поврежденный участок аорты.

Мужчину удалось спасти. Такой метод исключает повторное кровоизлияние.

ИСТОЧНИК KP.RU