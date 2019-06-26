В Кавказском районе 47-летний мужчина выращивал коноплю

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-26T13:44:29+03:00

Каждый куст на приусадебном участке был прополот и полит

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Правоохранители Кавказского района оперативным путем получили информацию о том, что местный житель выращивает во дворе своего дома наркосодержащие растения.

- Полицейские осмотрели приусадебный участок 47-летнего жителя станицы Казанской. У него нашли 27 кустов конопли. Все они были прополоты и политы. Растения изъяли и направили на исследование, которое подтвердило, что они наркосодержащие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленник рассказал, что выращивал коноплю, чтобы изготовить из нее наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU