В Кавказском районе 47-летний мужчина выращивал коноплю
Правоохранители Кавказского района оперативным путем получили информацию о том, что местный житель выращивает во дворе своего дома наркосодержащие растения.
- Полицейские осмотрели приусадебный участок 47-летнего жителя станицы Казанской. У него нашли 27 кустов конопли. Все они были прополоты и политы. Растения изъяли и направили на исследование, которое подтвердило, что они наркосодержащие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Злоумышленник рассказал, что выращивал коноплю, чтобы изготовить из нее наркотик для личного употребления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU