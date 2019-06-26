2019-06-26T13:44:29+03:00
Происшествия

В Кавказском районе 47-летний мужчина выращивал коноплю

Каждый куст на приусадебном участке был прополот и полит
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Кавказском районе 47-летний мужчина выращивал коноплюВ Кавказском районе 47-летний мужчина выращивал коноплюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Правоохранители Кавказского района оперативным путем получили информацию о том, что местный житель выращивает во дворе своего дома наркосодержащие растения.

- Полицейские осмотрели приусадебный участок 47-летнего жителя станицы Казанской. У него нашли 27 кустов конопли. Все они были прополоты и политы. Растения изъяли и направили на исследование, которое подтвердило, что они наркосодержащие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленник рассказал, что выращивал коноплю, чтобы изготовить из нее наркотик для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарские школьники сказали «Нет» наркотикам
В Краснодаре обсудили проблему долгостроев ООО «Юг-Стройка»
У фотографа в Анапе изъяли африканского львенка
На Кубани с начала года с начала года сданы в эксплуатацию 16,4 тысячи квартир
В Краснодаре осудили бывшего заместителя руководителя Главного управления строительства Кубани и его супругу
В Сочи задержали подозреваемых в наркоторговле
«Краснодар Водоканал» завершил первый этап работ на улице Красной
В Сочи объявили охоту на водителей автобусов, которые пользуются телефонами за рулем
Краснодарец только через год заметил, что у него угнали автомобиль
Кубанские медики спасли жизнь мужчине с разрывом аневризмы грудной аорты
В Сочи 29 июня откроют памятную стелу погибшим при крушении ТУ-154
В Краснодаре на улице Красной начался второй этап замены устаревших сетей
В «Орлёнке» соберут модели космических кораблей и макет Солнечной системы
В Новороссийске иномарка сбила 9-летнего мальчика
В Темрюке местный житель упал с велосипеда в ливневую канализацию
«ЮгСтройИнвест»: доступный спорт приходит в каждый двор
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»
47-летний житель Кропоткина хранил дома 36 килограммов тротила
В Анапе пройдет выставка, посвященная Пушкину
На Кубани пьяный мужчина ударил сотрудника полиции
В Сочи задержали мужчину, который похищал вещи на одном из городских пляжей
Промышленные предприятия края получат 20,8 миллионов рублей субсидии
В Сочи ремонт дорожного полотна еще на семи улицах подходит к завершению
В Белореченском районе за незаконную вырубку леса осудили местного жителя
На Кубани задержали пятерых фальшивомонетчиков
В Абинском районе оштрафовали кадастрового инженера
Кубанские врачи в день борьбы с наркоманией проведут в Чистяковской роще консультации