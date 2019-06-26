СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-26T16:05:24+03:00

Краснодарец только через год заметил, что у него угнали автомобиль Фото: Архив "КП"

За это время иномарку успели распилить на части

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В Краснодаре в дежурную часть обратился местный житель. Он заявил об угоне авто. Выяснилось, что еще в феврале 2018 года он оставил свою «ласточку» в неисправном состоянии на стоянке во дворе жилого дома. Лишь через год решил проверить как там машина и обнаружил, что ее нет на месте.

Полицейские обошли городские пункты приема металла, и нашли, куда пропал автомобиль. Машину уже успели распилить на части. Установили также личность злоумышленника, которым оказался 45-летний житель соседней республики, стражи правопорядка задержали его. В отделе полиции обвиняемый пояснил, что данный автомобиль он ошибочно посчитал принадлежащим его знакомому, который должен ему денег.

За транспорт злоумышленник получил около ста тысяч рублей, в то время как потерпевший оценил ущерб в триста тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере), ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Недавно в Краснодаре мужчина с собакой решил укрыться от дождя в чужом авто. Угонщика нашли по телефону, который он оставил в машине, и следам животного.

ИСТОЧНИК KP.RU