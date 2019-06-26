В Сочи объявили охоту на водителей автобусов, которые пользуются телефонами за рулем

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-26T14:28:31+03:00

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С начала июня в Сочи участниками дорожно-транспортных происшествий стали три автобуса с пассажирами. Вечером 24 июня в такой аварии в Адлерском районе пострадали девять человек – машина влетела в бетонное ограждение. Как выяснилось, за рулем водитель пользовался телефоном.

- Накануне я сам случайно оказался на месте ДТП с участием рейсового автобуса. Пассажирка, стоявшая ближе всех к водителю, утверждает, что он что-то писал в телефоне. Только Бог уберег людей, которые ехали в автобусе от самых страшных последствий. За такое надо строго наказывать. Выявлять такие случаи должны сотрудники полиции. И пассажиры должны стать им активными помощниками – как только увидели в руках телефон, сразу звонить и рассказывать об этом, - сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Теперь на курорте объявлена акция «Болтливый водитель». Жителей и гостей города просят сообщать о нарушениях водителей, которые пользуются гаджетами за рулем. За последний месяц уже 15 человек привлекли к ответственности.

- Если кто-то из пассажиров заметит подобное нарушение во время движения, он может обратиться в дежурную часть ГИБДД по номеру 268-00-03, либо на горячую линию по транспорту администрации города +7-918-665-2-665. На горячую линию можно позвонить, можно написать SMS сообщение в WhatsApp. В информации необходимо указать гос. номер автобуса, номер маршрута, дату совершения нарушения и время. Лучше, конечно, сфотографировать водителя с мобильным телефоном за рулем, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU