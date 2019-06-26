2019-06-26T15:18:54+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» завершил первый этап работ на улице Красной

В местах разрытий грунта будет восстановлена проезжая часть и тротуарная плитка, а также нанесена дорожная разметка
Юлия МАНАСИХИНА
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В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершает первый этап работ по модернизации водопроводных сетей на участке по ул. Красной от улицы им. Пушкина до улицы им. Буденного.

Работы стартовали в мае и за это время специалисты заменили участок сетей протяженностью 350 метров диаметром 315 мм на новый пластиковый трубопровод со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Мероприятия по модернизации сетей будут проводиться в семь этапов. Монтаж трубопровода производится методом горизонтально-направленного бурения.

Следующим этапом станет замена участка водопровода протяженностью 340 метров по ул. Красной от ул. Комсомольской до ул. Орджоникидзе. К работам на коммуникациях, которые планируется провести в течение 60 дней, «Краснодар Водоканал» приступит уже в начале июля.

- В целях повышения надежности водоснабжения на новых участках сетей будут установлены безколодезные задвижки. Это значительно сократит количество водопроводных колодцев на проезжей части, - отметил директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

На участках проведения ремонтов движение транспорта частично ограничат, для безопасности котлованы будут огорожены. По окончании работ по всей ул. Красной и прилегающих к ней специалисты водоканала выполнят переключение потребителей. В местах разрытий грунта будет восстановлена проезжая часть и тротуарная плитка, а также нанесена дорожная разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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