В Сочи задержали подозреваемых в наркоторговле

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-26T15:43:08+03:00

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Сочинские полицейские получили информацию о том, что две женщины, приехавшие из Ростовской области, причастны к незаконному обороту наркотиков. Они задержали на одной из улиц курорта 36-летнюю женщину и ее 70-летнюю мать с явными признаками опьянения. От прохождения медосвидетельствования они отказались.

- Во время личного досмотра в рюкзаке одной из подозреваемых обнаружили и18 сверком с белым порошком. Еще 4 контейнера с таким же веществом нашли в ходе обыска, проведенного на съемной квартире. Экспертиза показала, что это метадон общей массой около 900 граммов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанные рассказали стражам порядка, что наркотик они купили через Интернет. Полицейские установили, что злоумышленницы успели реализовать порядка 100 граммов метадона на территории Сочи путем тайниковых закладок.

Задержанные заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело. Женщинам может грозить до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU