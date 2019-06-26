2019-06-26T15:53:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили бывшего заместителя руководителя Главного управления строительства Кубани и его супругу

Они похитили из бюджета почти 240 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прикубанский районный суд вынес приговор в отношении экс-заместителя начальника «Главного управления строительства Краснодарского края» Сергея Ценцевича и его супруги Ольги Ценцевич, являющейся финансовым директором ООО «ГрандПроектСтрой». Их признали виновными в трех преступлениях, предусмотренных статьей «Мошенничество». Кроме того, мужчина признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Как установили следствие, с 2012 по 2015 г.г. Сергей Ценцевич заключил с ООО «ГрандПроектСтрой» госконтракты на выполнение подрядных работ на нескольких объектах на общую сумму более 606 млн рублей. Зная, что работы фактически не выполнялись, он подписал акты по их приемке, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате этих действий из бюджета Краснодарского края на счет подрядчика были незаконно перечислены более 239 млн рублей.

В 2016 году чиновника уволили в связи с утратой доверия, а на его имущество наложили арест, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 7 лет лишения свободы. Ольга Ценцевич проведет в колонии общего режима 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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