2019-06-26T16:17:01+03:00
Общество

На Кубани с начала года с начала года сданы в эксплуатацию 16,4 тысячи квартир

Это на 25% больше, чем годом ранее
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Долгостроев становится меньше Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяДолгостроев становится меньше Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Строительная отрасль на Кубани в 2019-м году показывает заметный рост. С января по май этого года введено в эксплуатацию более 780 тысяч кв. метров жилья или 16,4 тысяч квартир – такие данные приводит Краснодарстат. Это на 25% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

- Несколько лет ушло на то, чтобы очистить строительную отрасль от мошенников и аферистов. Важно было взять под контроль сроки ввода жилья. Сейчас с небольшими задержками вводится менее 2,5% от общего объема новостроек. Эта цифра – даже ниже, чем в среднем по России, – сказал первый замглавы края Андрей Алексеенко.

Вместе с тем уменьшается количество долгостроев, до конца года будут сданы от 10 до 20 объектов, сейчас готовится к вводу ЖК «Каскад». Еще часть домов достоит госкомпания за счет бюджетных средств. На это выделят около 1,5 млрд рублей.

Кроме того, Андрей Алексеенко также рассказал о создании Фонда с федеральным финансированием, что, по словам первого вице-губернатора, позволит окончательно искоренить понятие «долгострой» на территории Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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