У фотографа в Анапе изъяли африканского львенка

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-26T16:45:01+03:00

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Анапские полицейские по инициативе межрайонной прокуратуры изъяли у граждан в поселке Витязево детеныша африканского льва. Они осуществляли незаконную съемку отдыхающих с экзотическими животными.

- Условия содержания львенка не соответствовали требованиям, предъявляемым ветеринарным законодательством России, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Африканский лев занесен в Международную Красную книгу, включен в список видов, на которых распространяются положения, установленные Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Сейчас львенка передали в зоопарк. Его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, сочинцы выступили против фотографов, которые в курортный сезон предлагают туристам сфотографироваться с редкими животными. На сайте Change.org опубликована соответствующая петиция, которая, на момент написания данного материала, собрала более 2,5 тысяч подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU