В Краснодаре обсудили проблему долгостроев ООО «Юг-Стройка»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-26T17:15:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре представители краевых властей встретились с дольщиками компании ООО «Юг-Стройка». Они обсудили вопрос окончания возведения ЖК «Мир», «Луч» и «Заря».

- В общей сложности незакончено строительство 10 многоквартирных домов, в которых насчитывается более трех тысяч квартир. В данный момент в отношении застройщика возбуждено уголовное дело, а компания проходит процедуру банкротства, - пишет ЮГ TIMES.

Проблема заключается в том, что данные объекты не интересны потенциальным инвесторам, так как требуют большого финансового вливания. Однако получить свои квадратные метры дольщики все же смогут. В Госдуме приняты поправки в ФЗ-214. Они позволят создать специальный региональный фонд, который будет наполняться из федерального и регионального бюджетов.. Благодаря фонду можно будет привлечь строительную компанию, которая займется завершением строительства жилых комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU