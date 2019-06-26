2019-06-26T17:24:33+03:00
Общество

Краснодарские школьники сказали «Нет» наркотикам

В краевой столице прошел легкоатлетический забег
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В парке «Солнечный остров» в честь этого состоялся легкоатлетический забег под девизом: «Спорту – да! Наркотикам – нет!».

- Главная задача мероприятия – привлечение школьников к здоровому образу жизни, а также профилактика преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота запрещенных веществ, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Перед стартом забега перед ребятами выступил отряд специального назначения «Гром». Силовики показали детям приемы рукопашного боя и методы задержания правонарушителей.

Затем на старт вышли школьники – почти 500 человек из разных районов Краснодара. Они пробежали дистанции в 500 и 1000 метров. Победители получили из рук полицейских медали и памятные грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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