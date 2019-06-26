На черноморском побережье спасатели выручили незадачливых туристов

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-26T17:39:37+03:00

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Сегодня 26 июня 2019 года сотрудники «Кубань-СПАС» получили сообщение о том, что в районе поселка Джубга в море уносит катамаран с туристами. Им на помощь вышел катер со спасателями.

- Катамаран унесло от берега на 2 километра. Туристов доставили на берег, туда же отбуксировали плавательное средство, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Пока проводилась операция в море, из-за отжимного ветра, стало уносить еще 3 катамарана. Спасатели вновь вышли в море. Они догнали плавсредства на которых находились, в общей сложности, 8 пассажиров, в числе которых были двое подростков. Всех их доставили на берег. В результате инцидента никто не пострадал. Помощь медицинских работников туристам не понадобилось.

Стоит отметить, что сейчас на Черноморском побережье Краснодарского края дует сильный отжимной ветер. Спасатели обращаются к туристам с просьбой быть очень внимательными и осторожными во время отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU