В Тбилисском районе оплатить проезд в транспорте можно будет картой или телефоном
С 1 июля жители Тбилисского района смогут платить за проезд в общественном транспорте банковской картой или с телефона. Раньше такой услуги здесь не было. Причем услуга станет доступна как на городских, так и на пригородных маршрутах.
- Функционал системы позволит оплачивать проезд не только транспортными картам, но и бесконтактными картами международных платежных систем и национальной платежной системы "МИР", а также устройствам, поддерживающим бесконтактные технологии платежа, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в министерстве транспорта Краснодарского края.
Так Тбилисский район станет первым муниципалитетом в крае после Краснодара, успешно внедривший систему на своей территории.
- Применение безналичных технологий так же дает и ряд преимуществ транспортным предприятиям, - уверены в региональном минтрансе. - Выручка станет прозрачной, перевозчики снизят операционные расходы и смогут получить отчеты в самые короткие сроки. А регистрация поездок льготной категории граждан обеспечивает контроль и оптимизацию расходов бюджетных средств на субсидирование предприятий пассажирского транспорта.
Все автобусы уже оборудованы средствами видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU