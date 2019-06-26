В Тбилисском районе оплатить проезд в транспорте можно будет картой или телефоном

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-26T17:51:23+03:00

Оплатить проезд в транспорте в Тбилисском районе можно будет банковской картой Фото: Михаил ФРОЛОВ

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С 1 июля жители Тбилисского района смогут платить за проезд в общественном транспорте банковской картой или с телефона. Раньше такой услуги здесь не было. Причем услуга станет доступна как на городских, так и на пригородных маршрутах.

- Функционал системы позволит оплачивать проезд не только транспортными картам, но и бесконтактными картами международных платежных систем и национальной платежной системы "МИР", а также устройствам, поддерживающим бесконтактные технологии платежа, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в министерстве транспорта Краснодарского края.

Так Тбилисский район станет первым муниципалитетом в крае после Краснодара, успешно внедривший систему на своей территории.

- Применение безналичных технологий так же дает и ряд преимуществ транспортным предприятиям, - уверены в региональном минтрансе. - Выручка станет прозрачной, перевозчики снизят операционные расходы и смогут получить отчеты в самые короткие сроки. А регистрация поездок льготной категории граждан обеспечивает контроль и оптимизацию расходов бюджетных средств на субсидирование предприятий пассажирского транспорта.

Все автобусы уже оборудованы средствами видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU