2019-06-26T18:14:15+03:00
Общество

Краснодарский ветеран может лишиться жилья из-за перепланировки балкона

Сейчас его дело рассматривается в суде
Максим ОСОКИН
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Из-за этого балкона ветеран может потерять единственное жилье. Фото: Алена ПрилипкоИз-за этого балкона ветеран может потерять единственное жилье. Фото: Алена Прилипко
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В августе 2016 года Виктора Григорьева ветерана ВОВ и инвалида второй группы признали нуждающимся в жилом помещении. Весной 2017 года министерство труда и социального развития Краснодарского края приняло решение о выделении ему субсидии на покупку жилья. Мужчина приобрел квартиру на первом этаже одной из девятиэткажек в Комсомольском микрорайоне.

- Однажды, выходя из подъезда, мужчина попал под колеса автомобиля, так как он очень плохо видит и слышит, и попросту не заметил транспортное средство. Чтобы подобное не повторилось, он обустроил собственный вход в квартиру через балкон, к которому пристроил лестницу, - пишут «Кубанские новости».

Именно эта перепланировка стала «головной болью» для ветерана, который стал получать письма от управляющей компании «ГУК-Краснодар» с требованием вернуть балкону первоначальный вид, либо узаконить перепланировку в установленном порядке. Заниматься подобными вещами пожилой мужчина попросту не мог. В результате был подан иск в суд о продаже жилья ветерана с публичных торгов из-за незаконной перепланировки. Сейчас делом мужчины занимаются специалисты государственного юридического бюро Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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