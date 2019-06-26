Жители центра Краснодара до 12 июля останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 18:41 2019-06-26T18:41:13+03:00

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Работы на тепломагистрали от Краснодарской ТЭЦ до центра города продлятся дольше запланированного — до 12 июля. Работы начали 17 июня 2019 года. Специалистам необходимо заменить 8,5 км трубопровода.

- Из-за ветхости тепломагистрали требуется ее полная замена. Работы осложняются тем, что ведутся в стесненных условиях многоэтажной застройки. Именно из-за этого сдвигаются сроки их окончания, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Таким образом, до 12 июля 2019 года без горячей воды будут оставаться порядка 4,5 тысяч человек, проживающих в жилом массиве в центральной части города, ограниченного улицами им. Суворова, Постовой, Кубанской набережной и Красноармейской.

Стоит отметить, что из-за остановки Краснодарской ТЭЦ на профилактические работы, без горячего водоснабжения с 17 июня остаются жители Комсомольского микрорайона, в микрорайонов Гидростроителей и Черемушки, а также центральной части краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU