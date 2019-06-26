2019-06-26T19:14:43+03:00
Общество

Краснодар потратит дополнительно 100 млн рублей на вывоз мусора

Деньги пойдут на уборку контейнерных площадок
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре выделят дополнительные 100 млн рублей из городского бюджета на уборку стихийных свалок рядом с мусорными баками. Таким образом сумма, выделенная на данные работы составит 150 млн рублей.

- С начала 2019 года в краевой столице убрали территории вокруг контейнерных площадок по 9 тыс. адресам. Специалисты вывезли больше 100 тыс. куб. м мусора, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Действующий в данный момент тариф не предусматривает вывоз крупногабаритных отходов рядом с контейнерными площадками и бросового мусора. За это платят не горожане, а муниципалитет. В результате, утилизация старой мебели, отходов после ремонта ложится на городской бюджет.

Стоит отметить, что сообщить о несанкционированных свалках жители Краснодара могут в специальном разделе, который создан на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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