На развитие виноградных питомников Кубани выделили 100 млн рублей
В Краснодарском крае площадь новых виноградников вырастает ежегодно на треть. Для развития отрасли аграриям, которые занимаются развитием виноградных питомников, выделят 100 млн рублей.
- На субсидии, в частности, смогут претендовать те, кто занимается развитием питомниководческой базы, селекционными работами и переходит на интенсивную систему возделывания виноградников, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На сегодняшний день, в Темрюкском районе уже работает один из крупнейших в России питомников. Каждый год здесь выращивают порядка 3,5 млн саженцев. Еще одно подобное предприятие сейчас строится.
В этом году на поддержку питомниководства, выделят 100 млн рублей. Компенсация затрат аграриям составит 50%.
Напомним, промышленные предприятия края получат 20,8 миллионов рублей субсидии. Им возместят часть затрат на реализацию инвестиционных проектов и на уплату процентов по кредитам.
ИСТОЧНИК KP.RU