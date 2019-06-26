2019-06-26T19:50:01+03:00
Экономика

На развитие виноградных питомников Кубани выделили 100 млн рублей

Субсидии получат аграрии, которые активно развивают виноградарство
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае площадь новых виноградников вырастает ежегодно на треть. Для развития отрасли аграриям, которые занимаются развитием виноградных питомников, выделят 100 млн рублей.

- На субсидии, в частности, смогут претендовать те, кто занимается развитием питомниководческой базы, селекционными работами и переходит на интенсивную систему возделывания виноградников, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день, в Темрюкском районе уже работает один из крупнейших в России питомников. Каждый год здесь выращивают порядка 3,5 млн саженцев. Еще одно подобное предприятие сейчас строится.

В этом году на поддержку питомниководства, выделят 100 млн рублей. Компенсация затрат аграриям составит 50%.

Напомним, промышленные предприятия края получат 20,8 миллионов рублей субсидии. Им возместят часть затрат на реализацию инвестиционных проектов и на уплату процентов по кредитам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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