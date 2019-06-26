Полшага до победы: звание второй вице-мисс «Краса России-2019» завоевала 27-летняя краснодарка
26 июня в московском концертном зале Vegas City Hall прошел финал конкурса «Краса России-2019», который имеет за плечами историю в четверть века. В финале за корону боролись 48 девушек. Среди них и четыре красавицы из Краснодарского края. Победы достойна была каждая. От конкурсанток невозможно было отвести взгляд.
В первом туре девушки несколько раз выходили на сцену, чтобы показать себя жюри и зрителями конкурса. Сначала в белых платьях, затем в блестящих золотых. Пока выступала певица Глюкоза, жюри конкурса отобрало 25 самых-самых.
София в свои 21 год уже дает сольные концерты.
В их число вошла и 27-летняя краснодарка Наталья Федорова, которая в итоге не смогла завоевать главную корону, но получила почетное звание второй вице-мисс «Краса России-2019». Своей улыбкой светловолосая девушка сразила всех наповал.
Еще одна девушка - 21-летняя София Ситникова завоевала победу в специальной номинации «Мисс Талант».
А титул «Краса России-2019» взяла 17-летняя Анна Бакшеева из Читы. Именно она получила возможность представить страну на международном конкурсе «Miss Earth-2019», который состоится этой осенью на Филиппинах.
ИСТОЧНИК KP.RU