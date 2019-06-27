В Краснодарском крае производство экологически чистой продукции получит поддержку
На Кубани на 24-й сессии ЗСК во втором чтении 26 июня приняли закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края».
- Документ разрабатывался с участием представителей отрасли. Он направлен на повышение конкурентоспособности выпускаемых в регионе сельхозтоваров, расширение ассортимента эко-продуктов и выхода с ними на всероссийский и международные рынки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Поддержку планируют выделять на формирование кооперативов, занимающихся органическим сельским хозяйством, страховать риски и реализацию проектов полного цикла производства эко-продукции.
Краснодарский край один из первых в России, который на законодательном уровне начал регулировать этот вопрос.
Напомним, на развитие виноградных питомников Кубани выделили 100 млн рублей. Субсидии получат аграрии, которые активно развивают виноградарство.
ИСТОЧНИК KP.RU