В Сочи стартует фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок»
На неделю Центр национальных культур Лазаревского района Сочи станет центром притяжения для сотен народных талантов из разных уголков России. Сегодня, 27 июня, здесь стартует фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок».
- Это мероприятие было задумано четверть века назад руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко. С 1999 года фестиваль обрел всероссийский статус. В этом году заявки на участие подали два десятка коллективов и полсотни солистов из различных регионов России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Вечером 27 июня пройдет красочный парад коллективов, а затем торжественное открытие фестиваля. Три конкурсных дня будут заполнены выступлениями коллективов и солистов по жанрам народного творчества.
Для гостей подготовили разнообразную культурную программу, а также будет возможность встретиться с президентом фестиваля Виктором Гавриловичем Захарченко.
1 июля жюри подведет итоги, и будет дан большой гала-концерт с награждением победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU