2019-06-27T07:37:44+03:00
Звезды

В Сочи стартует фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок»

Все три конкурсных дня будут заполнены выступлениями коллективов и солистов по жанрам народного творчества
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На неделю Центр национальных культур Лазаревского района Сочи станет центром притяжения для сотен народных талантов из разных уголков России. Сегодня, 27 июня, здесь стартует фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок».

- Это мероприятие было задумано четверть века назад руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко. С 1999 года фестиваль обрел всероссийский статус. В этом году заявки на участие подали два десятка коллективов и полсотни солистов из различных регионов России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Вечером 27 июня пройдет красочный парад коллективов, а затем торжественное открытие фестиваля. Три конкурсных дня будут заполнены выступлениями коллективов и солистов по жанрам народного творчества.

Для гостей подготовили разнообразную культурную программу, а также будет возможность встретиться с президентом фестиваля Виктором Гавриловичем Захарченко.

1 июля жюри подведет итоги, и будет дан большой гала-концерт с награждением победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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