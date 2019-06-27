В Сочи столкнулись арендованный автомобиль и такси

СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-27T08:09:32+03:00

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В Сочи на улице Олимпийский проспект в Адлерском районе 26 июня в 23:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 36-летний водитель находился за рулем арендованного авто «Киа Рио». Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси марки «Рено Логан», управлял которым 39-летний водитель, - сообщили ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии водителям «Киа» и «Рено Логан» была оказана разовая медицинская помощь, пассажирам такси – 3-летнему ребенку назначено амбулаторное лечение, а его мать была госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, 25 июня около 15:00 на улице Советов в Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие. 26-летний молодой человек за рулем авто марки «Хонда Аккорд» сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переезжал на самокате проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Мальчика с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU