В Сочи столкнулись арендованный автомобиль и такси
В Сочи на улице Олимпийский проспект в Адлерском районе 26 июня в 23:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 36-летний водитель находился за рулем арендованного авто «Киа Рио». Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси марки «Рено Логан», управлял которым 39-летний водитель, - сообщили ОГИБДД УВД по Сочи.
В результате аварии водителям «Киа» и «Рено Логан» была оказана разовая медицинская помощь, пассажирам такси – 3-летнему ребенку назначено амбулаторное лечение, а его мать была госпитализирована.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, 25 июня около 15:00 на улице Советов в Новороссийске произошло дорожно-транспортное происшествие. 26-летний молодой человек за рулем авто марки «Хонда Аккорд» сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переезжал на самокате проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Мальчика с травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU