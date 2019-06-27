В Краснодаре наградили победителей городского турнира по уличному баскетболу

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-27T08:35:28+03:00

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В краевой столице наградили победителей городского турнира по уличному баскетболу. В финале городских соревнований приняли участие 48 команд. Борьбу вели юные спортсмены как среди юношей, так и среди девушек в трех возрастных категориях: младшей - 11–12 лет, средней - 13–14 лет и старшей - 14–15 лет.

В двух турах первого этапа, который проходил с 25 мая по 24 июня, юные спортсмены выясняли, кто из них достоин называться лучшим в своем микрорайоне.

Победителями городских соревнований среди девушек в младшей группе стали команда «Виктория», а также в старшей - «Аниретакс». В средней круче всех выступили девочки школы № 50 из Прикубанского округа.

В турнире юношей в младшей группе первое место заняли уличные баскетболисты школы 99. В средней и старшей - ДЮСШ № 6.

4 и 5 июля состоится уже краевой этап, он пройдет на спортивных площадках сквера «Дружбы народов» кубанской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU