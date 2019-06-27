Температура воды в Черном море 27 июня 2019: теплее всего купаться на пляжах Сочи и Новороссийска

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-27T09:00:50+03:00

В Сочи, Новороссийске, Джубге температура воды поднялась до +26,7 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Не отстает и температура воды в Джубге

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 27 июня.

В Сочи, Новороссийске, Джубге температура воды поднялась до +26,7 градусов, в Геленджике немного меньше – 26,5 градусов. В Анапе и Туапсе термометры показывают отметку в 26,3 градуса.

Напомним, Сочи, Анапа, Геленджик попали в топ по числу бронирований отелей по системе «все включено».

27 июня на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске море прогрелось до +26 градусов тепла.

В четверг на Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юге на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +32.

ИСТОЧНИК KP.RU