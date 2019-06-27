СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-27T09:17:47+03:00

На Кубани досрочно прекращены полномочия троих депутатов, которые скрыли сведения о своих доходах Фото: Архив "КП"

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Прокуратура Красноармейского района провела проверку, в ходе которой были выявлены факты сокрытия депутатами Полтавского и Трудобеликовского сельского поселений сведений о доходах.

- Как выяснилось, они были получены от продажи машин марок Infiniti, Toyota, Chevrolet и объектов недвижимого имущества, а также о принадлежащих им земельных участках площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После администрация Краснодарского края провела проверку достоверности предоставленных лицами сведений о доходах, расходах, имуществе. Решениями Советов Полтавского и Трудобеликовского сельских поселений полномочия троих депутатов досрочно прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU