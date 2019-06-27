В Сочи пройдет «День пловца»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-27T09:39:04+03:00

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В городе-курорте пройдет «День пловца». Показательные выступления спортсменов по стилям плавания и веселые эстафеты запланированы на 28 июня.

- Спортивный праздник начнется в 09:00 на пляже Ривьера. В нем примут участие воспитанники спортивных школ. Будут не только заплывы, но и веселые эстафеты на суше и на море. Участие в «Дне пловца» в этом году примут более 500 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Этот праздник покажет детям и инструкторам летних оздоровительных площадок как правильно организовать досуг на море, сочетая и требования безопасности, и веселые игры.

За 18 лет проведения «Дня пловца» в нем приняло участие свыше 20 000 человек.

Напомним, в Краснодаре наградили победителей городского турнира по уличному баскетболу. В финале участие приняли 48 команд.

ИСТОЧНИК KP.RU