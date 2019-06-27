В Новокубанском районе местные жители перевозили в авто 500 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-27T10:03:14+03:00

Им грозит до 10 лет лишения свободы

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В Новокубанском районе в станице Прочноокопской для проверки документов инспекторы ДПС остановили «ВАЗ 2106» под управлением 22-летнего местного жителя. В машине находились еще двое мужчин в возрасте 29 и 37 лет.

- В ходе досмотра легковушки на заднем сидении сотрудники полиции обнаружили 3 полимерных пакета с высушенной растительной массой серо-зеленного цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной общей массой около 500 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. Они признались, что хранили запрещенное вещество для личного употребления.

37-летний подозреваемый заключен под стражу. В отношении других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU