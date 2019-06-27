2019-06-27T10:19:29+03:00
Общество

Краснодар попал в десятку городов с самым большим количеством легковушек

В городе насчитывается 341 тысяча машин
Александра ПОДУШКО
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Краснодар попал в десятку городов с самым большим количеством легковушекКраснодар попал в десятку городов с самым большим количеством легковушекФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг из 25 российских городов с самым большим количеством легковых автомобилей.

В России насчитывается 43,5 миллионов машин. Больше всего из них зарегистрировано в Москве – почти 3,7 миллионов. На втором месте Санкт-Петербург – 1,75 миллионов, на третьей строчке Екатеринбург 462 тысячи, четвертое место у Новосибирска, а пятое у Самары.

- Краснодар вошел во вторую пятерку городов по численности автопарка. В Краевой столице насчитывается 341 тысяча машин. Кроме того, в топ-10 вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

Напомним, в ТОП-5 самых продаваемых гостиничных объектов вошли гостиницы и отели Сочи, Анапы и Геленджика. Доля бронирований в этом курортном сезоне объектов «все включено» составляет от 20 до 37 процентов в общих продажах туров по Краснодарскому краю. С прошлого года она выросла от 5 до 74 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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