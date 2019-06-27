2019-06-27T10:30:05+03:00
Происшествия

В Армавире мужчина до смерти забил пенсионера

Злоумышленник находится под стражей
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК по краюФото: СУ СК по краю
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В Армавире 41-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 66-летнму родственнику, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Пожилой мужчина проживал вместе со своим племянником и его матерью в одном из домов на улице Лермонтова в Армавире. Днем 2 июня пенсионер зашел в летнюю кухню, где был его родственник. Между ними произошел конфликт, пожилому мужчине не нравилось, что у его племянника нет работы и постоянного заработка.

- В ходе ссоры злоумышленник несколько раз ударил дядю по голове, после чего ушел. Потерпевшего обнаружила его сестра, которая вызвала скорую и сотрудников полиции. Врачи госпитализировали мужчину, но в больнице он скончался, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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