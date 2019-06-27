Администрация Краснодара просит повторно проверить ценность аварийных домов в центре

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-27T10:40:08+03:00

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Власти города повторно попросили управление государственной охраны объектов культурного наследия проверить историческую ценность домов, которые признаны аварийными. Официальное обращение подписал Евгений Первышов.

Этот перечень мэрия отправляла еще в конце прошлого года, но обращение осталось без ответа. Заключение специалистов необходимо для защиты наиболее ценных зданий в историческом центре.

Всего в приложении к письму содержатся адреса 97 домов. Это три категории зданий:

- ветхие и аварийные, которые уже расселены;

- дома, где процесс расселения в завершающей стадии;

- дома, которые признаны ветхими и аварийными, но еще не расселены.

- Все участки после сноса зданий будут использованы в интересах города и жителей. Здесь могут появится новые зеленые зоны, детские и спортивные площадки, также школы и детсады, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU