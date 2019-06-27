Администрация Краснодара просит повторно проверить ценность аварийных домов в центре
Власти города повторно попросили управление государственной охраны объектов культурного наследия проверить историческую ценность домов, которые признаны аварийными. Официальное обращение подписал Евгений Первышов.
Этот перечень мэрия отправляла еще в конце прошлого года, но обращение осталось без ответа. Заключение специалистов необходимо для защиты наиболее ценных зданий в историческом центре.
Всего в приложении к письму содержатся адреса 97 домов. Это три категории зданий:
- ветхие и аварийные, которые уже расселены;
- дома, где процесс расселения в завершающей стадии;
- дома, которые признаны ветхими и аварийными, но еще не расселены.
- Все участки после сноса зданий будут использованы в интересах города и жителей. Здесь могут появится новые зеленые зоны, детские и спортивные площадки, также школы и детсады, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU