2019-06-27T11:04:33+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, который «развел» автолюбителя на деньги

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали мужчину, который «развел» автолюбителя на деньгиНа Кубани задержали мужчину, который «развел» автолюбителя на деньгиФото: Архив "КП"
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В отдел полиции Красноармейского района обратился местный житель. Он рассказал, что стал в Интернете жертвой мошенника.

Мужчина разместил в Сети объявление о поиске специалиста по ремонту автомобиля. С ним связался молодой человек. Он пообещал, что отремонтирует его «ласточку», но попросил внести предоплату. Потерпевший согласился и перевел деньги на банковский счет злоумышленника. После этого он перестал выходить с заявителем на связь.

- Правоохранители установили личность и местонахождение предполагаемого мошенника. 33-летнего краснодарца задержали и доставили в ОМВД России по Красноармейскому району. Он признался, что деньги уже потратил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 33-летнего жителя Краснодара возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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