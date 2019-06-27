На Кубани с начала года заготовлено почти 2 тонны донорской крови

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-27T11:18:52+03:00

Участниками краевых мероприятий стали уже почти 4 тысячи человек

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Специалисты региональной станции переливания крови с января провели около 70 массовых и выездных акций для доноров. Всего заготовлено почти 2 тонны ценного биоматериала.

- Такие массовые мероприятия проводятся регулярно как на территории станций и отделений переливания крови, так и на открытых площадках. Также мобильный комплекс еженедельно выезжает в районы края, где на центральных улицах малых городов и станиц принимает всех желающих стать донором, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани.

Кровь и ее компоненты необходимы для лечения людей с онкогематологическими заболеваниями, женщинам в послеродовом периоде, пострадавшим в ДТП и при проведении операций.

- Сейчас в крае более 52 тысяч доноров, около 22 тысяч – почетные. В прошлом году было заготовлено больше 61 тысячи литров крови, - сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU