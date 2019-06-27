Владелец одного из дельфинариев Большого Сочи пойдет под суд за добычу краснокнижных афалин

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-27T11:32:23+03:00

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Еще два года назад пограничники совместно с коллегами из краевой прокуратуры пресекли деятельность злоумышленников, причастных к незаконной добыче черноморских дельфинов.

Оперативники установили, что живой груз предназначался для доставки в один из сочинских дельфинариев, который на время курортного сезона арендовал предприниматель из Ростовской области.

Для установления всех обстоятельств этого дела были привлечены эксперты из региональных управлений Росприроднадзора и ветеринарии. Они выявили три «нелегальных» дельфина – это две взрослые особи и их детеныш-афалин. У владельца дельфинария не было документов на содержание краснокнижных животных.

- Теперь вскрылись новые подробности дела. Правоохранители полагают, что подтвердить причастность мужчины к совершенному преступлению поможет генетическая экспертиза, которую проводят сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов Москвы и привлекаются специалисты Департамента ветеринарии Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ПУ ФСБ по краю.

Такое исследование в регионе проводится впервые. Оно позволит подтвердить родство обнаруженных дельфинов.

Эта практика позволит в дальнейшем полиции при проведении проверок соблюдения природоохранного законодательства выявлять недобросовестных владельцев дельфинариев, которые выдают «диких» дельфинов за рожденных в неволе.

ИСТОЧНИК KP.RU