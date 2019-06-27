2019-06-27T11:42:12+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мужчин, которые выловили 1300 особей креветок

Ущерб составил 60 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: ПУ ФСБ по краюФото: ПУ ФСБ по краю
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На Кубани моресотрудники краевого погрануправления поздним вечером одного из минувших дней зафиксировали нарушителей. Двое мужчин удалились от берега вглубь акватории и установили там незаконные раколовки.

- Менее чем за час им удалось поймать более 1300 особей креветки травяной, несколько десятков бычка и барабули, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Нарушителей задержали на берегу в нескольких километрах западнее поселка За Родину. Специалисты подсчитали, что ущерб, который они причинили морским обитателям, превысил 60 тысяч рублей.

В отношении граждан были составлены административные материалы по ч.2. ст.8.17 КоАП РФ и начато административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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