На Кубани задержали мужчин, которые выловили 1300 особей креветок
На Кубани моресотрудники краевого погрануправления поздним вечером одного из минувших дней зафиксировали нарушителей. Двое мужчин удалились от берега вглубь акватории и установили там незаконные раколовки.
- Менее чем за час им удалось поймать более 1300 особей креветки травяной, несколько десятков бычка и барабули, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.
Нарушителей задержали на берегу в нескольких километрах западнее поселка За Родину. Специалисты подсчитали, что ущерб, который они причинили морским обитателям, превысил 60 тысяч рублей.
В отношении граждан были составлены административные материалы по ч.2. ст.8.17 КоАП РФ и начато административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU