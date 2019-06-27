В Краснодарском крае мужчина ограбил женщину и скрылся на велосипеде

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-27T12:03:03+03:00

Угрожая ей ножом, он забрал ювелирные украшения

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В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии по Кавказскому району из полиции поступило сообщение. Выяснилось, что на пересечении Красной и Пригородной неизвестный, угрожая ножом, похитил у женщины ювелирные украшения. С награбленным он скрылся на велосипеде. Сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей.

На место происшествия приехал экипаж вневедомственной охраны. Они уточнили у потерпевшей приметы нападавшего и приступили к отработке района.

На улице Линейной заметили мужчину, схожего с описанием заявительницы. Неизвестный при виде патрульного автомобиля попытался скрыться.

- Задержанным оказался 19-летний житель района. Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU