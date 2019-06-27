2019-06-27T12:03:12+03:00
Экономика

Банк ВТБ признан лучшим брокером России

Результаты банка получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

20 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний ежегодного конкурса «Элита финансового рынка». ВТБ стал обладателем премии «Брокерская компания года». Победителем в номинации «Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов» стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» стал «Лучшим фондом облигаций».

Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертов, которые отметили значительный рост бизнеса в минувшем году. Брокерский бизнес ВТБ в 2018 году увеличил число новых клиентов почти вдвое, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26%. Доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. Флагманский ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» на данный момент является самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже.

- Минувший год был знаковым для нас – мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ. В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме «одного окна». Суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%. Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания «Лучшей брокерской компании», - говорит старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в начале июля пройдет проект «Поезд творческих идей»
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Крымском районе мужчина упал с мотоцикла и сломал ключицу
В Новороссийске сотрудника таможни подозревают в получении взятки
В Краснодарском крае мужчина ограбил женщину и скрылся на велосипеде
На Кубани задержали мужчин, которые выловили 1300 особей креветок
Владелец одного из дельфинариев Большого Сочи пойдет под суд за добычу краснокнижных афалин
На Кубани с начала года заготовлено почти 2 тонны донорской крови
На Кубани задержали мужчину, который «развел» автолюбителя на деньги
На Кубани задержали мужчину, который «развел» автолюбителя на деньги
Администрация Краснодара просит повторно проверить ценность аварийных домов в центре
В Армавире мужчина до смерти забил пенсионера
Краснодар попал в десятку городов с самым большим количеством легковушек
В Новокубанском районе местные жители перевозили в авто 500 граммов марихуаны
В Сочи пройдет «День пловца»
На Кубани досрочно прекращены полномочия троих депутатов, которые скрыли сведения о своих доходах