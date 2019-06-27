СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-27T12:19:36+03:00

В Новороссийске сотрудника таможни подозревают в получении взятки Фото: Архив "КП"

Он взял 40 тысяч рублей за «плохой» досмотр товара

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В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора отделения торговых ограничений и экспертного контроля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

- В начале 2016 года подозреваемый получил 40 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за отказ от дополнительных форм таможенного контроля и стопроцентного досмотра товара, ввезенного через границу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU