В Новороссийске сотрудника таможни подозревают в получении взятки
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора отделения торговых ограничений и экспертного контроля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
- В начале 2016 года подозреваемый получил 40 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за отказ от дополнительных форм таможенного контроля и стопроцентного досмотра товара, ввезенного через границу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU